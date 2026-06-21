Nessy Guerra, scarcerato l'ex marito: pagata cauzione di poco più di 80 euro

Nessy Guerra, che da tempo vive nascosta in una cittadina egiziana con la figlia di 3 anni e i genitori, ha ricondiviso nelle sue storie Instagram un post pubblicato dalla scrittrice Alessia Zuppicchiatti per denunciare la situazione: "È uscito dal carcere. Qualcuno ha pagato la sua cauzione". Ma aveva già espresso le sue preoccupazioni sui social quando si era saputo che Hamouda sarebbe potuto uscire pagando una cauzione di più o meno 83 euro: "So già quello che succederà quando quest'uomo metterà piede fuori dal carcere", aveva detto.