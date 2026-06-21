Nessy Guerra, scarcerato l'ex marito: pagata cauzione di poco più di 80 euro

È stato scarcerato Tamer Hamouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio dopo la denuncia presentata dall'uomo. Hamouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5mila sterline egiziane, poco più di 80 euro.
Nessy Guerra, che da tempo vive nascosta in una cittadina egiziana con la figlia di 3 anni e i genitori, ha ricondiviso nelle sue storie Instagram un post pubblicato dalla scrittrice Alessia Zuppicchiatti per denunciare la situazione: "È uscito dal carcere. Qualcuno ha pagato la sua cauzione". Ma aveva già espresso le sue preoccupazioni sui social quando si era saputo che Hamouda sarebbe potuto uscire pagando una cauzione di più o meno 83 euro: "So già quello che succederà quando quest'uomo metterà piede fuori dal carcere", aveva detto.