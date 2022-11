Tornano i menù di Cotto e Mangiato, tante ricette con vecchi e nuovi amici

Pronti, fornelli, via! Da lunedì l'appuntamento con la cucina di Italia 1 raddoppia con Cotto e Mangiato il menù, in onda alle 12 su italia 1, in aggiunta alla rubrica quotidiana all'interno del telegiornale Studio Aperto delle 12.25. Tante le novità in compagnia di nuovi e vecchi amici che affiancheranno Tessa Gelisio in questa avventura: si parte con i menù tête-à-tête con chef Andrea Mainardi: "insieme si ride tanto e ci si diverte" - racconta la conduttrice - "ormai abbiamo trovato la sintonia perfetta e potremmo andare in onda a braccio per ore, le puntate durano sempre troppo poco".

Nuovi protagonisti entreranno a far parte della famiglia Cotto e Mangiato: non solo grandi chef, ma anche giovani emergenti che collaboreranno alla realizzazione di ricette ed esperimenti culinari. Dalle cene romantiche alla pizza con Renato Bosco nei menù "non solo pizza": ad ogni pizza creativa è abbinata una ricetta di Andrea Mainardi ideata partendo da un ingrediente in comune.

Tra le novità di questa edizione ci sono i menù "non solo dolci" firmati Lucake, dedicati all’arte della pasticceria, e i menù in Trentino. A dicembre la squadra di Cotto e mangiato si sposterà infatti ai piedi delle Dolomiti, alla scoperta dei formaggi tipici delle valli trentine. "Andiamo a incontro al periodo più magico dell'anno", commenta Tessa, che confessa di essere già all'opera con la sperimentazione di tante nuove ricette da proporre ai telespettatori: "non ci fermiamo mai, sarà un'edizione ricca di gusto e grasse risate".