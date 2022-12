Tortino di patate funghi e scamorza

PROCEDIMENTO

Pelate 750 grammi di patate e cuocetele in pentola a pressione. Pulite 500 grammi di funghi togliendo la terra eventualmente rimasta e poi tagliateli. Metteteli poi in una padella con olio Evo e 1 spicchio d'aglio per rosolarli. Salateli solo a fine cottura. Tagliateli ulteriormente prima di incorporarli nel tortino per farli amalgamare meglio.



Passate al passapatate le patate, aggiungete 30 grammi di formaggio grattugiato e 1 uovo. In ultimo unite i funghi. Oliate uno stampo, mettete del pangrattato sul fondo e i bordi e aggiungete metà del composto. Stratificate 250 grammi di fette di scamorza affumicata, uno strato del composto, del pangrattato , del formaggio grattugiato e un filo d'olio. Infornate a 180 gradi per 40 minuti. Per renderlo ancora più goloso potete tagliare il tortino a fette e versare una colata di besciamella, anche vegana.