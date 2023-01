Torta di frutta mista

PROCEDIMENTO

Tagliate 500 grammi di frutta mista di stagione, pere e mele sono perfette. In un recipiente montate 3 uova con 100 grammi di zucchero di canna. Amalgamate 1/2 bustina di lievito, 250 grammi di farina e unite setacciando al composto.

Mescolate lentamente e incorporate al resto. Quando è tutto amalgamato aggiungete la frutta e la scorza di 1 limone grattugiato. Versate in uno stampo con carta forno o in uno di silicone e infornate a 180 gradi per 25 - 30 minuti. Spolverizzate con zucchero a velo prima di servire.