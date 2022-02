Torta di noci

PROCEDIMENTO

Tritate le noci (metà grossolanamente, la restante parte più finemente) e mettetele da parte. In una ciotola capiente sbattete le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungete mescolando di volta in volta il burro, il latte, la farina, la fecola di patate o l'amido di mais. In ultimo unite la bustina di lievito e le ultime le noci tritate.

Versate il composto in una teglia del diametro di circa 24 cm e cuocete in forno statico, già caldo a 170 gradi per circa 40 – 45 minuti. Per decorare la torta e renderla ancora più golosa, spennellate la superficie con miele riscaldato qualche secondo al microonde e cospargete con una manciata di gherigli di noce tritati grossolanamente.