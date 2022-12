Tomini ripieni

PROCEDIMENTO

Tagliate finemente 30 grammi di radicchio. In due padelle mettete olio Evo e 1 spicchio d'aglio. In una padella mettete le verdure avanzate e nell'altra il radicchio. Le verdure avanzate ci impiegheranno pochissimo ad essere pronte, il radicchio fatelo stufare e sfumatelo con dell'aceto balsamico.

Tagliate il tomino come per ottenere un coperchio, scavate la parte interna e farcite con le verdure unendo il tomino avanzato. Mettete la carta forno su una teglia e fate cuocere a 180 gradi fino a quando non inizia a sciogliersi. Condite a piacere i tomini con glassa di aceto balsamico appena sfornati.