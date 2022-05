Taralli pugliesi al vino

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite il vino, l’olio e lo zucchero e amalgamate bene. Aggiungete la cannella, la noce moscata, il pizzico di sale e il lievito. A questo punto versate la farina, un po' per volta, continuando a mescolare. Poi spostate l’impasto su un piano di lavoro, e continuate a lavorare a mano fino a ottenere un panetto liscio e compatto. Fate riposare il composto in frigorifero per una ventina di minuti almeno, dopo averlo ricoperto con della pellicola.

Trascorso il tempo del riposo, staccate dall’impasto dei piccoli pezzi e ottenete dei serpentelli che riuniti ai bordi daranno vita ai taralli. Al centro lasciate un'apertura poichè in cottura i taralli lieviteranno. Passateli poi nello zucchero e disponeteli su una teglia con carta forno distanziati tra loro. Cuocete a 180 gradi (forno preriscaldato) per circa 30-35 minuti (il tempo di cottura varia a seconda dello spessore).