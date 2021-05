Tajine di pollo con frutta secca

PROCEDIMENTO

Mettete a bagno il pollo in acqua fredda con sale e aceto per circa 30 minuti. Lasciate ammorbidire in acqua molto calda, per almeno 10 minuti, le prugne, i fichi, l'uva passa e i datteri. Scolate la frutta ammorbidita conservando l’acqua, servirà per bagnare poi il pollo. Mondate e tritate finemente una cipolla e fatela soffriggere a fiamma bassa in un tegame imburrato. Unite lo zafferano e la cannella, poi aggiungete i bocconcini di pollo. Salate, pepate e mescolate per insaporire.

Fate rosolare per qualche minuto il pollo e poi aggiungete l'acqua della frutta secca precedentemente conservata. Coprite e lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Unite la frutta secca, mescolate delicatamente e cuocete al coperto ancora per altri 30/35 minuti. Fate tostare le mandorle in una padella per qualche minuto. Spegnete il fuoco del tegame e versate il pollo con la frutta secca in un recipiente di terracotta e distribuiteci sopra le mandorle. Lasciate riposare per qualche minuto e poi servite in tavola.