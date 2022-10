Tabulè a base di cavolfiore

PROCEDIMENTO

Pelate e tagliate a dadini 2 carote, rosolatele con olio, 1 spicchio di aglio e sale facendo attenzione che rimangano croccanti. Selezionate solo le cimette del cavolfiore e tritatelo sottilmente in modo da renderlo quasi un cous cous.

Condite come preferite aggiungendo dei ceci cotti, le carote, 150 grammi di olive nere denocciolate, 50 grammi di pomodorini secchi sott'olio tritati. Se non volete una versione veg, potete aggiungere del formaggio come 100 grammi di caprino a pasta morbida. Condite con olio e sale.