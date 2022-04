PROCEDIMENTO

Mettete la ricotta in un recipiente, aggiungete un tuorlo d'uovo e la farina. Iniziate a lavorare il tutto e fate riposare l'impasto per 20 minuti in frigo. Prima di stendere l'impasto, aggiungete zucchero e vanillina, dividete in 5 pezzi e friggete 5 minuti per lato a bassa temperatura.

Una volta pronti, metteteli ad asciugare su carta forno. In seguito infornate per 5 minuti a 175 gradi.