Sfogliette con frutta secca e miele

PROCEDIMENTO

Stendete bene una pasta sfoglia rettangolare, distribuite con un cucchiaio sulla superficie abbondante miele, evitando i bordi. Dividete la sfoglia a metà e poi ogni metà in 4, in modo da ottenere 8 sfoglie in totale. Fate un mix di frutta secca, schiacchiate grossolanamente e distribuite sulle sfoglie.

Arrotolate e sigillate bene i bordi per il senso della lunghezza. Mettete in forno statico a 200 gradi per 15 minuti. Una volta sfornate le sfogliette, spennelatele con del miele, fate raffreddare e servitele intere o a tocchetti.