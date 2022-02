Sfoglie alla crema diplomatica

PROCEDIMENTO

In una pasta sfoglia rettangolare, con l'ausilio di una rotella, incidete dei rettangoli di circa 4-6 cm di grandezza. Metteteli su una teglia con la carta forno e bucherellateli dopo averli distanziati leggermente. Cospargeteli con lo zucchero e infornateli a 180 gradi per 15/20 minuti. Per la crema pasticcera mettete in un pentolino 200 ml di latte, aggiungete la scorza di limone, portate ad ebollizione e lasciate in infusione a fuoco spento per 5 minuti.

In un'altra pentola sbattete 2 tuorli con 80 grammi di zucchero, aggiungete 20 grammi di farina e versate a filo il latte. Accendete il fuoco e mescolate fino a che non si addensa. Mettetela da parte e lasciatela raffreddare. Montate 150 grammi di panna fresca, amalgamatela alla crema pasticcera e mettete il tutto in una sac à poche. Farcite le sfoglie forando delicatamente la superficie.