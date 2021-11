Risotto mela verde e trota affumicata

PROCEDIMENTO

Sbucciate e tagliate a dadini una mela, sminuzzate la cipolla e fatela appassire in olio Evo. Aggiungete poi anche la mela e fatela cuocere per 10 minuti. In una casseruola tostate a secco 180 grammi di riso. Appena caldo, sfumatelo con del vino bianco o rosè.

Salate, aggiungete la mela con la cipolla al riso e allungate con del brodo vegetale fatto con sedano carota e cipolla. Sfilacciate 75 grammi di trota affumicata al naturale o salmonata e aggiungetela quasi al termine della cottura. Potete grattugiare a piacere dello zenzero. Mantecate fuori fuoco con 30 grammi di formaggio grattugiato.