Risotto con porcini e zafferano in cialda di formaggio

PROCEDIMENTO

Mettete 40 grammi di porcini secchi in acqua tiepida. Fate la stessa cosa con i pistilli di zafferano che devono rilasciare aroma e colore. Per preparare la cialda mettete il formaggio grattugiato in un padellino caldo e fatelo sciogliere. Appoggiatelo poi su una coppetta rovesciata per fargli prendere la forma e attendete che si raffreddi. Sciacquate, strizzate e tritate i funghi. In una ciotolina versate 1/2 cipolla tritata e coprite con olio Evo. Appassitela in un microonde oppure in casseruola.

Tostate a secco 160 grammi di riso Carnaroli. Appena caldo aggiungete i funghi porcini, la cipolla, il sale e allungate con il brodo vegetale non salato. Aggiungete i pistilli di zafferano con la loro acqua. A fuoco spento, aggiungete il formaggio grattugiato per la mantecatura finale. Saltate per incorporare aria e aggiungete un po' di brodo vegetale per tenere il riso morbido. Impiattate versando il riso nella cialda.