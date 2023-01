Risotto al sedano rapa, taleggio e nocciole

PROCEDIMENTO

Pelate 1 sedano rapa e tagliatene a dadini 150 grammi. Affettate 70 grammi di cipolla e fatela appassire in padella. Aggiungete il sedano, brodo vegetale a filo e cuocete per 10 minuti circa. Il sedano rapa è pronto per essere frullato. Nel frattempo preparate il risotto: mettete in padella dell'olio Evo e quando è caldo aggiungete 160 grammi di riso. Sfumate con vino bianco e, appena evaporato, cominciate ad allungare con il classico brodo vegetale.

Preparate anche il taleggio: per la mantecatura finale 50 grammi tagliati a tocchetti. Arrivati 3/4 della cottura del risotto, aggiungete il sedano rapa. Mescolate continuamente, togliete la padella dal fuoco e iniziate a mantecare con il taleggio aggiungendo 50 grammi di formaggio grattugiato. Impiattate e servite con granella di nocciole e un po' di timo fresco.