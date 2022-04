Reginette tiepide primaverili con asparagi e insalata

PROCEDIMENTO

Pulite gli asparagi e tagliateli in tre parti: una parte sarà per il carpaccio, un'altra per il brodo, le punte saranno utilizzate crude. Salate l'acqua di cottura e fate cuocere la parte più legnosa degli asparagi per farli lessare e insaporire quella che diventerà l'acqua di cottura della pasta e la insaporirà. Una volta cotti, scolate e frullate gli asparagi con poco olio Evo e poca acqua di cottura. Nel frattempo cuocete la pasta. Tagliate la trota, pulite il radicchio variegato e utilizzatene anche il "torsolo", la parte più dura ma anche più dolce.

Alla fine della cottura della pasta, unite la parte appena sotto la punta degli asparagi (che non era stata frullata). Scolate la pasta, mettetela in una boule, versate dell'olio Evo, aggiungete qualche goccia di limone, il carpaccio di asparagi, le punte degli asparagi crude, la crema degli asparagi frullati, il kimchi tagliato a coltello, il cuore del radicchietto, il radicchio verde in foglie, la trota e le uova di trota.