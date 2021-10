Polpo croccante su crema di ceci

PROCEDIMENTO

In acqua bollette mettete carota cipolla e sedano. Salate, aggiungete il polpo e lasciatelo cuocere per 20 minuti circa. Mettete a lessare i ceci per 1 ora con la loro acqua di ammollo. In una casseruola fate un soffritto con olio Evo, aglio e prezzemolo. Aggiungete la polpa di pomodoro, i ceci, il sale e fate cuocere per 15 minuti circa.

Scolate il polpo una volta pronto e tagliate i tentacoli. Oliate, salate e passate su una griglia. Frullate i ceci e, se vi piace, aggiungete anche della curcuma. Impiattate i tentacoli del polpo su un letto di crema di ceci e aggiungete qualche nota di colore con dei fiori commestibili.