Pollo alle cipolle borretane in agrodolce

PROCEDIMENTO

Mettete in padella dell'olio Evo e appena caldo unite 300 grammi di cipolle borretane, salate fate cuocere a fuoco alto per qualche minuto. Aggiungete una miscela con 50 ml di acqua, 2 cucchiai di aceto di mele o aceto bianco e dello zucchero di canna. Coprite e lasciate cuocere per circa 30 minuti, al bisogno allungate con acqua.

Nel frattempo mettete in padella dell'olio Evo, 1 spicchio di aglio, e aggiungete e fate rosolare 200 grammi di spezzatino di pollo. Salate e sfumate con vino bianco. Le cipolle giunte a cottura, una volta evaporata la parte liquida del pollo, possono essere messe nella stessa padella. Insaporite bene e completate il piatto con aceto balsamico di Modena.