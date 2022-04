Patate dauphine con acciughe, pomodorini e capperi

PROCEDIMENTO

Mettete acqua e burro in casseruola, aggiungete un pizzico di noce moscata, del sale, fate sciogliere e successivamente versate a pioggia la farina aiutandovi con una frusta per non formare grumi. Appena il composto addensa, continuate a mescolare con un cucchiaio di legno. Mettete a raffreddare in una boule di vetro. Successivamente aggiungete 1 uovo e amalgamate bene. Aggiungete le patate fatte bollire con la buccia, sbucciate e passate con il passapatate.

Miscelate bene gli ingredienti, lasciate riposare e mettete in una sacca da pasticcere con il "beccuccio" rigato. Create delle ciambelle su un foglio di carta da forno e mettete a cuocere a 180 gradi per circa 30 minuti. Decoratele poi con del formaggio spalmabile, pomodorini fatti scottare in forno con sale e zucchero, qualche filetto di acciuga, un paio di capperi e del cerfoglio.