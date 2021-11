Muffin al cioccolato

PROCEDIMENTO

Scaldate 100 grammi di latte con 100 grammi di burro, 100 grammi di zucchero e 200 grammi di cioccolato fondente tritato. Lasciate sciogliere bene il tutto a fuoco medio basso. Aggiungete setacciando 5 grammi di lievito e 100 grammi di farina 00.

Amalgamate bene. Aggiungete infine 3 uova. Versate il composto in stampi monoporzione per muffin e infornate con modalità statica a 170 gradi per 18 minuti. Spolverizzate con zucchero a velo prima di servire.