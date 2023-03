Mini torta mimosa al limone

PROCEDIMENTO

Preparate un Pan di Spagna e incidetelo per realizzare una mini porzione. Fate una crema pasticcera al limone. Scaldate con la scorza di un limone 300 ml di latte. In una casseruola amalgamate 2 tuorli con 70 grammi di zucchero, la farina e a filo unite il latte senza il limone. Accendete il fuoco e mescolando addensate. Fate raffreddare. Nel frattempo preparate una bagna al limone con 1/2 litro di acqua, la scorza di 1/2 limone, 150 grammi di zucchero e fate bollire per 30 minuti. Lasciate raffreddare e aggiungete un po' di limoncello.

Montate 250 ml di panna e mettetela in una sac à poche. Inzuppate di bagna al limone un disco di Pan di Spagna e mettetelo su un piatto, aggiungete uno strato di crema pasticcera, un disco di Pan di Spagna, uno strato di crema pasticcera e uno di panna. Infine sbriciolate il Pan di Spagna tenuto precedentemente da parte sopra alla panna per ottenere l’effetto mimosa e spolverizzate con zucchero a velo.