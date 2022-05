Millefoglie di pesce e zucchine

PROCEDIMENTO

Tagliate a julienne la zucchina (solo la parte verde). Saltate in padella con olio Evo, sale e timo. Per cuocere i peperoni, preriscaldate il forno a 200 gradi. Preparate la piastra del forno ricoprendola con stagnola da cucina. Lavate i peperoni e tagliateli in quattro per la lunghezza. Puliteli ed eliminate le parti arricciate (che possono essere congelate per sughi e peperonate). Posate i mezzi peperoni sulla stagnola con la buccia rivolta verso l’alto e la polpa verso il basso e salate.

Infornate per 30 minuti a 200 gradi. Quando la buccia dei peperoni si è scurita e ha iniziato a staccarsi dalla polpa, togliete i peperoni dal forno. Metteteli in un sacchetto di plastica chiuso per minuti. Con le mani o l’aiuto di una pinza apposita staccate le bucce dal fondo del peperone verso l’alto. Frullate con olio Evo e fino ad ottenere una crema. Grigliate il pesce e conditelo con olio Evo e sale.