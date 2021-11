Millefoglie di patate, funghi e scamorza

PROCEDIMENTO

Sbucciate 400 grammi di patate e affettatele sottilmente dal lato più corto con una mandolina. Condite con olio. Aggiungete delle erbe aromatiche come timo, rosmarino, salvia e salate. Disponete su una teglia e infornate a 180 gradi per 15 minuti fino a quando non diventano croccanti. Mettete a bagno in acqua calda 100 grammi di porcini secchi. Una volta scolati, aggiungeteli alla cipolla tritata, rosolata in olio Evo.

Tagliate a fettine del provolone piccante. Componete la millefoglie di patate in una teglia con carta forno, sovrapponendo alle fette di patate i funghi, il provolone, di nuovo una fetta di patata ripetendo la stratificazione. Mettete in forno a 200 gradi fino a quando il provolone non si scioglie.