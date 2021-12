La tenerina di cioccolato

PROCEDIMENTO

Tritate 250 g di cioccolato grezzo alla pietra. Fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria insieme a 150 g di burro. Separate i tuorli dagli albumi di 4 uova. Montate a neve gli albumi. In un altro recipiente montate i tuorli con 2 cucchiai di zucchero. Aggiungete al composto di uova e zucchero il cioccolato, il burro fuso, 2 cucchiai di farina e gli albumi, avendo cura di mescolare dal basso verso l’altro per non farli smontare.

Versate il composto in una teglia rivestita con carta forno (in precedenza bagnata e strizzata). Infornate a 180 gradi (modalità ventilata) per 25 minuti. Spolverate con zucchero a velo a piacere.