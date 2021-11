Gnocchi crema di radicchio e stracchino

PROCEDIMENTO

Affettate sottilmente un radicchio a palla e mezza cipolla. In una padella versate dell'olio, fate soffriggere prima la cipolla e poi aggiungete il radicchio, salate e sfumate con il vino bianco. Quando l'alcool è evaporato coprite e completate la cottura. Tritate grossolanamente due manciate di noci.

Dalla padella versate il composto in un bicchiere e con un frullatore a immersione rendete cremoso il tutto. Buttata in acqua bollente 500 grammi di gnocchi, versate la crema di radicchio in padella, aggiungete le noci sminuzzate e 150 grammi di stracchino. Scolate gli gnocchi e saltateli in padella. Serviteli spolverizzando con del formaggio grattugiato.