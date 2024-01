Gnocchi con salsa di Fiore Sardo

PROCEDIMENTO

Tagliate a spicchi l'arancia, togliete la buccia e tagliatela a strisce sottili. Mettete le strisce di buccia in una pentola d'acqua bollente per 5 minuti, poi scolatele. In un'altra pentola, sciogliete lo zucchero in acqua a fuoco medio. Aggiungete le strisce di buccia nella pentola con lo zucchero sciolto e cuocete a fuoco lento per circa 45-60 minuti, finché le scorze diventano trasparenti.

Scolate le scorze candite e lasciatele raffreddare su una griglia. Grattugiate del Fiore Sardo (pecorino a pasta dura) e versate la panna. Fate sciogliere con frusta a fuoco medio basso. Scolate gli gnocchi e saltate in salsa spezzettando qualche foglia di salvia. Impiattate servendo con le rance caramellate.