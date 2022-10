Frollini vegani

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite 50 grammi di acqua, 60 grammi di olio di semi, 120 grammi di zucchero e mescolate tutto. Aggiungete la scorza grattugiata di 1/2 limone e 1/2 arancia. Inglobate lentamente 50 grammi di fecola di patate e 2 cucchiaini di lievito. In ultimo unite 200 grammi di farina amalgamando bene per cercare di non formare grumi.

Aggiungete farina durante l'impasto nel caso in cui ritenete ce ne sia bisogno. Senza attendere che lieviti, stendete l'impasto con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia da 1/2 centimetro e coppate con la forma che preferite. Mettete su una teglia con carta forno e fate cuocere a forno già caldo a 180 gradi per 15 - 20 minuti. Una volta sfornati, spolverizzate di zucchero a velo.