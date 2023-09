Frittata con il sorriso

PROCEDIMENTO

Disponete i peperoni su una teglia con un foglio di alluminio, salate e infornate a 200 gradi in forno statico per 35 minuti. Tagliate le carote a fiammifero, mettetele in forno e lasciatele cuocere per 30 minuti. Preparate la frittata separando 5 tuorli dagli albumi. Cuocete i tuorli in una casseruola piccola e gli albumi in una padella larga.

Mettete i peperoni in pellicola appena usciti dal forno in modo da togliere più facilmente la pelle. Tagliateli a filetti. Componete il piatto mettendo per primo il bianco dell'uovo, per secondo il tuorlo cotto e decorate a piacere la vostra frittata con le verdure e lo sgombro.