Frittata con crescenza, cipolla, zucchine, formaggio

PROCEDIMENTO

Pelate e tagliate a fettine la cipolla, mettetela in padella in olio Evo e fatela appassire. Aggiungete le zucchine tagliate a mezzaluna, fatele rosolare, salate e mettete da parte.

In una ciotola sbattete le uova, versate le verdure appena preparate, unite la crescenza e il formaggio grattugiato. Amalgamate bene. Infornate a 180 gradi per 25-30 minuti in una teglia con carta forno.