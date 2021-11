Frittata al forno con spinaci, brie, patate e carote

PROCEDIMENTO



Tagliate a dadini 120 grammi di carote e 120 grammi di patate per velocizzare i tempi di cottura. Mettete a rosolare uno spicchio d'aglio in olio Evo e unite la verdura. In un'altra padella cuocete 140 grammi di spinaci freschi o gelo. Salate, coprite e completate le due cotture. Al bisogno allungate con acqua.

In un recipiente sbattete 6 uova, unite 60 grammi di brie a dadini e le verdure cotte in precedenza. Prendete della carta da forno, bagnatela, strizzatela, appoggiatela sul fondo di una teglia tonda con cerniera, versate il composto e infornate a 180 gradi per 30 - 35 minuti.