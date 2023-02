Finocchi con besciamella veg e mollica piccante

PROCEDIMENTO

Tagliate i finocchi in 8 spicchi. Potete lessarli oppure cuocerli a vapore. In pentola a pressione vi basteranno 8 minuti. Nel frattempo potete preparare la besciamella vegetale con 300 ml di latte di soia o avena. Scaldatelo bene. Sciogliete 50 grammi di burro vegetale o margarina, aggiungete 50 grammi di farina, mescolate, aggiungete sale e allungate con il latte.

In una pirofila fate un primo strato di besciamella, disponete uno strato di finocchi e coprite nuovamente con la besciamella. Infornate a 180 gradi per 10 minuti. Per la mollica croccante piccante con cui condire i finocchi, mettete il pane in padella con olio uno spicchio d'aglio e peperoncino e saltate per qualche minuto fino a renderla dorata e mettetela sui finocchi una volta tolti dal forno.