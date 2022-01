Datteri farciti alla crema

PROCEDIMENTO

Incidete lateralmente i datteri in modo tale da eliminare il nocciolo e allo stesso tempo creare una tasca che accoglierà la crema. In una ciotola lavorate 200 grammi di ricotta (ben sgocciolata) e possibilmente setacciata con 2 cucchiaini di miele, la scorza di 1/2 arancia e 1 cucchiaino di cannella.

Trasferite la crema ottenuta in una sac à poche con beccuccio dentellato e mettetela 1 ora in frigorifero.Farcite i datteri con la crema di ricotta e aggiungete, per ognuno, mezzo di gheriglio di noce. Se volete sentire la cannella in modo più deciso, spolveratela sopra ai datteri farciti. Conservate in frigorifero oppure servite subito.