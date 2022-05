Cuore di sfoglia

PROCEDIMENTO

Utilizzate due sfoglie rettangolari. Stendete la prima, con la sua carta forno, su una teglia. Spalmate 100 grammi di crescenza o un formaggio simile. Ricoprite con 150 grammi di prosciutto crudo a fette. Adagiate sopra l'altra sfoglia e schiacciate in modo che aderisca bene al condimento.

Lasciate riposare in frigorifero 30 minuti o 10 minuti in freezer. Con un coltello tagliate a strisce di uguale larghezza la sfoglia ripiena e modellatele fino a formare un cuore. Spennellate con un rosso d'uovo e infornate a 200 gradi per 15 - 20 minuti.