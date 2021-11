Crostini croccanti con crescenza e cavolo cappuccio in agrodolce

PROCEDIMENTO

Affettate sottilmente, con una mandolina, 200 grammi di cavolo cappuccio rosso e mettetelo in pentola con l'aggiunta di olio Evo. Salate per facilitare la fuoriuscita naturale dell'acqua della verdura, coprite e lasciate stufare e appassire a fuoco medio basso. Al bisogno allungate con acqua. Nel frattempo preparate dei crostini di pane, oliatelo e mettetelo in forno per renderlo croccante.

Tostate nel frattempo due manciate di pinoli in padella già calda. Al cavolo, una volta pronto ed asciutto, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero e 50 ml di aceto di mele per renderlo agrodolce. Fate trascorrere altri 5-10 minuti fino a far asciugare il tutto. Farcite intanto i crostini con crescenza o stracchino. Aggiungete i pinoli al cavolo e girate bene. Mettete il composto agrodolce sul pane, sopra il formaggio, per completare il piatto.