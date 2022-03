Ciambelle al latte

PROCEDIMENTO

Tagliuzzate 150 grammi di cioccolato al latte. Scaldate 125 ml di latte, portatelo poco prima dell'ebollizione e lasciate in infusione un baccello di vaniglia. Nel frattempo lavorate 2 uova con 125 grammi di zucchero. Aggiungete 125 grammi di burro al latte e unite il tutto alle uova. Unite lentamente 125 grammi di farina e il lievito. Aiutatevi con un cucchiaio e riempite uno stampo per ciambelle in silicone. Infornate a 160 gradi per 30 - 35 minuti.

Lasciate 1 cm al margine poichè l'impasto durante la cottura si gonfia. Una volta raffreddate potete servirle con del semplice zucchero a velo oppure potete preparare una ganache con 100 grammi di panna da scaldare per far sciogliere del cioccolato bianco sbriciolato. Decorate poi a piacere, se volete anche con delle codette colorate.