Cavolfiori, patate, pomodorini e olive

PROCEDIMENTO

Tagliate a cimette 250 grammi di cavolfiori e 250 grammi di patate a dadini. Mettete a cuocere in pentola a pressione per 7/8 minuti. Tritate 4 pomodorini secchi sott'olio. Rendete croccante della mollica di pane tritata in maniera grossolana ed essiccata in forno. Passatela poi in padella con un giro di olio e a piacere del peperoncino.

In una pentola mettete dell'olio e aggiungete le verdure cotte e saltatele a fuoco vivace. Aggiungete i pomodorini, 2 - 3 manciate di olive taggiasche e in ultimo la mollica resa croccante e leggermente piccante.