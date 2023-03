Burger di barbabietola

PROCEDIMENTO

Spremete il limone e mettete il succo da parte. Grattugiate la scorza dell'arancia. Spellate l'aglio. Mondate la cipolla e fatela saltare in padella con un filo d'olio per 2 minuti. Dividete le barbabietole in pezzi e mettetele nel mixer. Aggiungete i ceci cotti, l'aglio spellato, la cipolla stufata, il sesamo e la paprika. Iniziate a frullare tutto. Aggiungete il pangrattato e continuate a frullare fino a ottenere un composto cremoso.

Versate il composto in una ciotola, aromatizzatelo con il succo di limone e la scorza d'arancia, condite con sale, pepe e il prezzemolo tritato. Amalgamate bene il tutto. Date forma a 4 burger con un coppapasta da circa 10 cm e cuoceteli in padella con olio caldo per circa 5 minuti per lato. Scolate i burger e serviteli con una salsa allo yogurt.