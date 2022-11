Budino al cioccolato con pere caramellate

PROCEDIMENTO

Pelate e tagliate a dadini 2 pere. Fatele cuocere in padella con zucchero di canna e cannella. In un pentolino scaldate 300 ml di latte con 1 baccello di vaniglia. In un'altra casseruola amalgamate 80 grammi di zucchero con 30 grammi di amido di mais e un po' di cannella. Aggiungete 150 grammi di cioccolato fondente e 1 noce di burro.

Mescolate e lasciate cuocere per 5 minuti. Aggiungete le pere. Riempite degli stampi monoporzione e lasciate raffreddare. Capovolgeteli su un piatto di portata e guarnite con della granella di cioccolato prima di portare in tavola.