pane per bruschetta

PROCEDIMENTO

Tagliate la melanzana prima a metà e poi a fettine molto sottili. Condite con olio, sale e grigliate. Dopo aver tagliato le fette di pane per la bruschetta, mettetele in forno per renderle croccanti. Tagliate 1 o 2 pomodori a dadini, uniteli alle melanzane e condite con olio e sale.

Prendete della n'duja, tipico salume calabrese, spalmatela sulle fette di pane e aggiungete il mix di melanzane e pomodorini. Ultimate con ciuffetti di burrata. Mettete il pane in forno per qualche minuto fino a quando la burrata si è sciolta.