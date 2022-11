sedano, carota, cipolla per infuso

PROCEDIMENTO

In un recipiente schiacciate 1 spicchio di aglio, aggiungete 1/2 cipolla, un po' di coste di sedano, 800 grammi di carne adatta al brasato, versate il 40% del totale di vino rosso (di qualità) e unite il resto di acqua fino a coprire gli ingredienti. Lasciate in infusione per qualche ora. Nel frattempo realizzate un brodo di carne, di funghi o vegetale. Pulite anche le altre verdure: 50 grammi di carote pelate e tagliate a dadini, 150 grammi di cipolle e 2 gambi di sedano.

In una pentola versate l'olio, 1 spicchio di aglio, la carne e le verdure tolte dall'infusione e coprite a filo con il brodo e il vino restante. Aggiungete 240 grammi di pomodoro e sale. Coprite e lasciate cuocere per 2 - 3 ore. A 3/4 della cottura totale, tagliate la carne in piccoli pezzi e rimettete a cuocere. Prendete poi le verdure e frullatele: guarnite nell'impiattamento con la salsa così realizzata le fette di brasato.