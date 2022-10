Giusi Battaglia ci invita a un "Viaggio in Sicilia" tra i fornelli (e non solo)

Torna in libreria e su tutti gli store digitali la rivelazione del food e del web Giusi Battaglia con “Viaggio in Sicilia” (Cairo Editore), un nuovo viaggio culinario nelle gustose tradizioni della Trinacria.



Le Genovesi di Erice, il buccellato, antipasti, primi, secondi e leccornie varie come il misto di fritti che comprende panelle, cazzilli, sfincione, arancine pronte da gustare e una speciale sezione dedicata allo street food: tantissime nuove ricette, tra le più classiche, gustose e curiose di una terra che ha fatto della varietà e della qualità degli ingredienti la sua eccellenza.

Giusi Battaglia sarà anche in video con un nuovo programma “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, su Food Network, un viaggio alla scoperta dei bar dell’Isola. A suo fianco un altro palermitano DOC, Paolo Briguglia, attore di cinema e fiction.

In Sicilia, il bar non è un semplice luogo in cui si consuma una pausa caffè veloce, è una vera e propria istituzione; un posto dove si vive e si vede scorrere la vita, dove possono nascere amori, amicizie, si possono fare incontri sorprendenti e inaspettati. In “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, visiteranno due locali a cui sono legati, famosi per una particolare specialità della rosticceria e pasticceria siciliana, che sarà oggetto della sfida. Lasciandosi affascinare dalle vetrine colorate e dalle chiacchiere della clientela, Giusi e Paolo assaggeranno la stessa specialità nelle due versioni preparate dai bar in sfida, mettendone in luce caratteristiche e peculiarità. Per Giusina sarà anche l’occasione per curiosare in cucina e mettere le mani in pasta, seguendo in prima persona i passaggi delle varie preparazioni.

Ad avere l’ultima parola, però, non saranno Giusi e Paolo, bensì la gente incontrata per caso in strada che, dopo aver assaggiato le specialità di puntata, senza conoscerne la provenienza, deciderà a chi dare il proprio voto, decretando quindi il vincitore.