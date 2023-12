Il numero di dicembre di Cotto e mangiato Magazine è in edicola

Il numero di dicembre di Cotto e mangiato Magazine ci invita al piacere di cucinare con tante proposte classiche e innovative perfette per questo mese che abbraccia il Natale.

Tante le ricette di pasta al forno come lasagne, cannelloni, pastasciutta e timballi: primi piatti e piatti unici per riunire la famiglia in tavola e rendere tutti felici. Variando gli ingredienti si ottengono specialità diverse tanto da poter proporre ogni giorno una pietanza differente se pur con una base simile. Piccole magie tutte da sperimentare.

Il radicchio, verdura meravigliosa, ricca di proprietà e tanto versatile, è un vero jolly in cucina. Gli abbinamenti proposti vi sorprenderanno e incanteranno la vostra fantasia.

I classici dolci con zenzero e cannella qui prendono una forma speciale: deliziosi gli alberelli di sfoglia, spettacolari la crostata decorata come la corona di sfoglia e il cinnamon roll smart. E se ancora non l'avete provato, fatevi convincere dal tiramisù zenzero e cannella....

Per le ricette svuotafrigo è perfetta da tenere in frigo la pasta sfoglia pronta: potrete farvi guidare dai suggerimenti su questo numero ma tante idee vi verranno proprio da ciò che non sarete riusciti a consumare delle cene organizzate con amici e parenti. Un modo corretto per utilizzare tanto cibo buono con un po' di fantasia.

Le ricette della tradizione vi poteranno indietro nel tempo ai sapori di una volta e potrete cimentarvi nella preparazione di qualche piatto che magari è un po' di tempo che non cucinate o la prima volta che portate in tavola.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

In vendita in edicola a € 1,70.