Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine sarà in edicola il 3 gennaio

Iniziare bene l'anno che è arrivato anche dal punto di vista nutrizionale è importante per dare la giusta impronta ai mesi futuri.



Cotto e mangiato Magazine di gennaio ci aiuta con le ricette di sformati, soufflè, terrine, flan, timballi: pietanze preparate con verdure e ingredienti di stagione che risolvono brillantemente un pasto completo. Saziano e soddisfano il palato anche dei più esigenti grazie a fantasiose combinazioni.



Uno dei frutti più gustosi e amati è proprio la pera: di forma più o meno allungata, dalle tante varietà, dai tanti colori e dalla polpa dal gusto differente per ogni tipologia. Williams, Conference, Kaiser, Abate e Santa Maria sono le pere più diffuse e possono essere consumate crude oppure cotte, sia in padella che al forno, per preparazioni sia dolci che salate.

Non rimane che seguire le tante proposte di questo numero per impiattare una novità al giorno e stupirsi della bontà.



Il periodo lo consente, questo è il momento giusto per utilizzare arance e mandarini per preparare torte, biscotti e altre bontà: fatevi solleticare la fantasia dalle ricette che troverete perchè sarà tutto facile e buonissimo.

Per le ricette svuotafrigo utilizzate i preziosi avanzi delle Feste: i manicaretti preparati lasciano tanti ingredienti tra frigorifero e dispensa e arriva il momento di riutilizzarli saggiamente e con gusto.



Il comfort food per eccellenza non deve mai mancare: potrete contare sulle zuppe di pane arricchite per una calda e sostanziosa cena invernale.



Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.



In vendita in edicola a € 1,70.