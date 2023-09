Al via la 15esima edizione di "Cotto e mangiato"

Nella nuova stagione, il programma rinnova l'impegno per una cucina più sostenibile. La padrona di casa collaborerà con amici e chef stellati per creare ricette gustose e salutari, promuovendo scelte alimentari consapevoli.

Al via da oggi, lunedì 18 settembre, la 15esima edizione di "Cotto e mangiato" , la rubrica quotidiana di Tessa Gelisio , in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, all'interno dell'edizione delle 12.25 del telegiornale "Studio Aperto".

Inoltre, dal 7 ottobre, "Cotto e mangiato" andrà in onda anche il sabato con una versione speciale di "Cotto e mangiato – I menu", "Cotto e mangiato – Speciale Menù4Europe", per quattro appuntamenti speciali realizzati nell'ambito di "FOODLAB", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla nuova politica agricola europea realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea.