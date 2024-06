"In cucina con la food organizer", in libreria il volume di Serena Ioppolo

È in libreria "In cucina con la food organizer" (Red Edizioni, 160 pp., 18 euro), il libro di Serena Ioppolo, la dottoressa in Scienze e tecnologie alimentari e food organizer che ci ha deliziato con le sue ricette durante le puntate di "SfogliaMenù". Nel volume, Ioppolo presenta il suo "metodo per vivere la cucina in maniera organizzata ed efficiente. Un metodo che si ispira a quello dei grandi chef", come si legge nella sezione dedicata al libro del suo sito "Sono Serena". In particolare, in "In cucina con la food organizer", Serena insegna "a usare le basi pronte per cucinare in modo organizzato, flessibile e creativo" e a realizzare "piatti gustosi e sani anche quando si ha poco tempo a disposizione o mancanza di spunti".