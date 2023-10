Da sabato 7 ottobre alle 12 parte "Cotto e mangiato – Speciale Menù4Europe" | Andrea Mainardi: "Senza la Pac alcune realtà non riuscerebbero a sopravvivere"

Si tratta di una versione speciale di "Cotto e mangiato – Il Menù" realizzata nell'ambito di "Cotto4Europe" , lo speciale di "Cotto e mangiato" a favore della sostenibilità e delle politiche agroalimentari europee che fa parte del progetto multimediale di Tgcom24 "FOODLAB" sulla nuova politica agricola europea realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea. Seguiranno altre tre puntate - che andranno in onda sempre il sabato, alle 12 - in cui gli chef Franco Aliberti , Cesare Battisti , Antonio Cicero e Pietro Carlo Pezzati presenteranno ricette da diverse regioni italiane, mentre lo chef Andrea Mainardi racconterà storie di innovazione agricola direttamente dai luoghi di produzione. Inoltre, il corrispondente Mediaset da Bruxelles Leonardo Panetta fornirà aggiornamenti sugli interventi della Commissione europea e Roberto Giacobbo approfondirà i temi trattati con uno sguardo rivolto agli impatti ambientali e storici.

"Grazie alla Pac ci sono delle realtà che continuano a vivere o che non esisterebbero o che non riuscirebbero a sopravvivere - sottolinea Mainardi -. Io, durante queste puntate, cercherò di raccontare come gli allevatori e i coltivatori hanno utilizzato i fondi della politica agricola comune".

Lo chef racconta ciò che ha osservato durante le visite nei luoghi di produzione: "Ho visitato delle stalle super innovative. Ad esempio, ho visto all'opera un robot intelligente che gestisce il cibo per le mucche e tiene pulita la zona dove mangiano. Prende il fieno che serve agli animali, lo distribuisce e poi torna al suo posto e si ricarica. Pazzesco. Ho poi assistito al funzionamento di una mungitrice automatica: la mucca si dirige a farsi mungere in modo autonomo, non forzato. Ad aspettarla c’è robot intelligente che disinfetta le mammelle e poi le munge. Il tutto avviene in maniera automatica. È straordinario. Le stalle che ho visitato stanno investendo molto sul benessere animale tanto che, durante le mie visite, ho visto dei macchinari per fare massaggi agli animali". "Ovviamente farò fare due risate a tutti, anche se in versione inviato sarò un po' più serio", conclude scherzosamente Mainardi.

Anche la conduttrice Tessa Gelisio ha voluto rimarcare l'importanza degli argomenti di cui si parlerà nelle puntate di "Cotto e mangiato – Speciale Menù4Europe": "Il futuro e lo stile dell'agricoltura determinano non soltanto la qualità dei prodotti agroalimentari, ma anche il tipo di ambiente, di società e di sviluppo economico delle comunità. Di fatto, l'agricoltura modifica tanti aspetti della società. Ecco perché è importante essere informati sul tema".