Zambia, "gli ippopotami sono troppi": abbattimento di massa per 2.000 esemplari

"Gli ippopotami sono troppi: via all'abbattimento di duemila capi nei prossimi cinque anni". E' drastica, irreversibile e "necessaria" la decisione che ha preso il governo dello Zambia in merito alla sorte di questi animali. "I livelli delle acque del fiume Luangwa, dove vive la maggior parte della popolazione di ippopotami, - ha spiegato il ministro del Turismo Charles Banda, - non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza degli animali e trasferirli in altre aree sarebbe troppo costoso".