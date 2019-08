Usa, una lince rossa e i suoi due cuccioli passeggiano lungo Port St Lucie

Una femmina di lince rossa è stata avvistate fare una passeggiata assieme ai suoi due cuccioli nel parcheggio di un golf club di Port St Lucie, in Florida. Mitchell Slater ha ripreso la famiglia felina che senza alcun timore camminava alla luce del sole: un comportamento molto raro, secondo l'esperto di fauna selvatica Ron Magill, che ha confermato la presenza comune di linci in Florida ma è stato sorpreso dal fatto che questa femmina camminasse alla luce del sole in un parcheggio, a maggior ragione con i cuccioli al seguito. Sebbene infatti le linci non rappresentino una minaccia per l'uomo, Magill ha detto che non le avvicinerebbe mai specialmente quando sono con i loro cuccioli.