Usa, pompieri rianimano due cani dopo averli salvati da un incendio

I vigili del fuoco del Metropolitan Fire District di Sacramento hanno rianimato due cani rimasti intrappolati all'interno di una casa in fiamme a Carmichael, in California. Secondo i pompieri, l'incendio è stato causato dal ramo di un albero che è caduto sulle linee elettriche. Al momento dell'incidente non c'era nessuno nell'abitazione ma i soccorritori hanno trovato due cani, Cocoa e Kiwi, e li hanno portati in salvo per poi somministrare loro ossigeno e rinfrescarli con dell'acqua finché non sono stati in grado di reggersi da soli sulle zampe. Una volta ripresi del tutto, i cagnolini sono stati riconsegnati alla padrona.