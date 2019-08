Vulcano, vigili del fuoco salvano un cane caduto in un dirupo

I vigili del fuoco di Messina hanno ricevuto una chiamata per soccorrere un cane di grossa taglia, caduto in un dirupo presso l’Isola di Vulcano. Il personale del distaccamento permanente di Lipari è stato portato sul posto dalla Guardia Costiera e dopo essere stati indirizzati nel luogo esatto (località Valle Roja) si sono adoperati per salvare il cane utilizzando tecniche SAF (speleo alpino fluviale), manovra di calata e recupero. Dopo molte ore di lavoro il cane è stato portato in superficie perché si riunisse alla padrona.